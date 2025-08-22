Левников ошибочно не удалил Лещука и не назначил пенальти на Алвесе в матче ЦСКА с «Динамо», решила ЭСК

ЭСК решила, что судья допустил две ошибки в матче «Динамо» – ЦСКА.

Армейцы обыграли бело-голубых (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ . Главным арбитром матча был Кирилл Левников .

На заседании экспертно-судейской комиссии РФС рассмотрели обращение ЦСКА по итогам матча с «Динамо».

Ранее стало известно , что ЦСКА попросил комиссию разобрать эпизод с неудалением голкипера бело-голубых Игоря Лещука на 47-й минуте, а также момент с неназначенным на 54-й минуте пенальти в ворота «Динамо ».

Комиссия решила, что судья ошибочно не удалил Лещука.

«Вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади и совершив контакт со стопой соперника. Учитывая высокую скорость нападающего, данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации», – говорится на сайте РФС .

ЭСК также решила, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Динамо» 54-й минуте.

«Игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим «ЦСКА» Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти», – говорится в решении.