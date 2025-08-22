  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левников ошибочно не удалил Лещука и не назначил пенальти на Алвесе в матче ЦСКА с «Динамо», решила ЭСК
85

Левников ошибочно не удалил Лещука и не назначил пенальти на Алвесе в матче ЦСКА с «Динамо», решила ЭСК

ЭСК решила, что судья допустил две ошибки в матче «Динамо» – ЦСКА.

Армейцы обыграли бело-голубых (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром матча был Кирилл Левников.

На заседании экспертно-судейской комиссии РФС рассмотрели обращение ЦСКА по итогам матча с «Динамо».

Ранее стало известно, что ЦСКА попросил комиссию разобрать эпизод с неудалением голкипера бело-голубых Игоря Лещука на 47-й минуте, а также момент с неназначенным на 54-й минуте пенальти в ворота «Динамо».

Комиссия решила, что судья ошибочно не удалил Лещука.

«Вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади и совершив контакт со стопой соперника.  Учитывая высокую скорость нападающего, данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации», – говорится на сайте РФС.

ЭСК также решила, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Динамо» 54-й минуте.

«Игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим «ЦСКА» Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти», – говорится в решении.

Увольнять ли Семака?28456 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт РФС
logoДинамо Москва
logoМатеус Алвес
logoКирилл Левников
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoИгорь Лещук
logoДенис Макаров
logoЦСКА
logoРФС
logoДанил Круговой
видеоповторы
ЭСК РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тюкавин об Овечкине: «Гордимся, что Ови приходит на матчи «Динамо» поддержать нас. Никогда не забудем его гол за футбольный клуб. Легенда, великий во всем! Равняемся на тебя!»
7вчера, 16:42
Стримера Мэддисона назвали «козлом» на «Матч Премьер» из-за критики Карпина и «Динамо»
14вчера, 15:45Киберспорт
Агент Миранчука: «Антон – игрок «Динамо». Он удачно прошел медосмотр и подписал контракт»
96вчера, 13:05
Главные новости
Шорт-лист «Зенита», героическая ничья «Ахмата», Трамп ждет Путина на ЧМ-2026, «Бавария» разбила «Лейпциг», победы «Челси» и «ПСЖ», успех России в шахматах и другие новости
14 минут назад
Кирьяков о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Российские футболисты удивляются, что в топ-лигах нужно не только много бегать, но и работать. В этом разница в менталитете»
5сегодня, 03:03
Депутат Свищев о приглашении Путина Трампом на ЧМ: «Хороший знак и дипломатический ход. Сигнал для международных федераций, чтобы отношения с российским спортом возобновились и развивались»
2сегодня, 02:14
Гендиректор «Ахмата» о 2:2 с «Оренбургом»: «Награду лучшему на поле надо было дать судье и ВАР. Эту компанию надо отстранить»
5сегодня, 01:30
Джанни Инфантино: «Чем больше Трамп и Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире. Чем больше обсуждений, тем выше шансы на хорошее соглашение»
53вчера, 22:05
Рио Фердинанд, Робби Кин и Джеймс Милнер – какой клуб АПЛ объединяет легенд?
вчера, 22:00Тесты и игры
Доннарумма вышел к фанатам «ПСЖ», скандировавшим его имя на «Парк-де-Пренс», и совершил круг почета после игры с «Анже». Голкипер покидает команду
48вчера, 21:59Фото
Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»
47вчера, 21:26
«Челси» разгромил «Вест Хэм» (5:1), первым пропустив на 6-й минуте
190вчера, 20:57
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник
141вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
18-летний Эстевао – самый молодой игрок с ассистом за «Челси» в АПЛ
2 минуты назад
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:15
121 минуту назад
Первая лига. «КАМАЗ» против «Уфы», «Торпедо» сыграет с «Ротором» в понедельник
31 минуту назад
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
46 минут назад
Лапочкин об удалении Садулаева: «Слишком суровое наказание. У судьи каша в голове»
256 минут назад
«Рубин» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
3сегодня, 03:13
«Спартак» разгромил «Зенит» (4:1) в женской Суперлиге и вышел на 1-е место
2сегодня, 02:48
Энрике об 1:0 с «Анже»: «Соперник очень хорошо оборонялся нижним блоком, и «ПСЖ» было тяжело. Благодаря игрокам не думал о качестве поля»
сегодня, 02:36
Компани о 6:0 с «Лейпцигом»: «Все прошло идеально. «Бавария» всегда хочет побеждать»
1сегодня, 02:02
Мареска о 5:1 с «Вест Хэмом»: «Челси» здорово отреагировал на пропущенный гол. Радует, что команда уверенно придерживалась плана на игру»
сегодня, 01:44