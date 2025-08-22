  • Спортс
  • Кейн забил «Лейпцигу» 3 гола за 13 минут. У Харри 1-й хет-трик с ноября и 9-й в «Баварии»
Кейн забил «Лейпцигу» 3 гола за 13 минут. У Харри 1-й хет-трик с ноября и 9-й в «Баварии»

Харри Кейн сделал хет-трик в матче с «Лейпцигом».

Нападающий «Баварии» отличился на 64-й, 74-й и 77-й минутах игры стартового тура Бундеслиги. В двух случаях ему ассистировал Луис Диас, еще в одном – Ким Мин Чжэ.

Англичанин забил три гола в одной игре впервые с ноября 2024 года. Всего за время в «Баварии» он отметился 8 хет-триками (в одном случае он сделал покер).

Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата Германии последних сезонов можно ознакомиться здесь.

«Бавария» громит «РБ Лейпциг» – 6:0, Кейн сделал хет-трик! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
