Всемирная шахматная олимпиада U16. Землянский, Ветохин, Усков и Шухман сыграют за сборную России

Землянский, Ветохин, Усков и Шухман сыграют за Россию на Шахматной олимпиаде U16.

Турнир пройдет с 18 по 23 августа в колумбийской Барранкилье. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) впервые с 2022 года разрешила выступать российским юношеским командам.

Всемирная шахматная олимпиада среди юношей (U16)

Барранкилья, Колумбия

Начало первого тура – 0:00 по московскому времени (в ночь на 18 августа)

Фавориты

Индия

Китай

Россия (Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков, Анна Шухман)

Казахстан

Узбекистан

Италия

Колумбия

ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 9 туров в рапиде по швейцарской системе. Контроль времени – 45 минут с добавлением 10 секунд на ход.