Российские лучники пропустили юниорский чемпионат мира из-за забастовки канадских авиаперевозчиков

Российские лучники пропустили ЮЧМ из-за забастовки канадских авиаперевозчиков.

Юниорский чемпионат мира стартовал в Виннипеге 17 августа.

«Наши спортсмены и тренеры получили канадские визы в последний момент, сразу же были куплены билеты. Половина команды должна была лететь в Канаду через Дубай бортом Air Canada, другая – через Стамбул турецкими авиалиниями.

Да, мы были в курсе забастовки канадских авиаперевозчиков, но из-за того, что в условиях санкций у нас не было доступа к зарубежным системам бронирования, мы вынуждены были лететь до места пересадки и там уже разбираться на месте. Но в Дубае ничего не удалось изменить, и наши спортсмены вынуждены были вернуться обратно.

У тех, кто собирался добраться до Канады из Стамбула, было больше надежд выступить на первенстве мира. Но, к сожалению, и они не смогли добраться до места назначения, так как из-за забастовки аэропорт Торонто не принимал рейсы. Поэтому и эта часть команды вынуждена была вернуться в Москву.

Как спортсмены пережили такой удар? Они плакали от обиды. Но мы ничего не могли сделать, потому что из-за санкций были очень ограничены в своих возможностях», – сказал президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.