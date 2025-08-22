Палмер пропускает игру с «Вест Хэмом» из предосторожности. Хавбек «Челси» «что-то почувствовал» на разминке
Коул Палмер пропускает матч с «Вест Хэмом» из-за проблем со здоровьем.
Полузащитник был включен в стартовый состав «Челси» перед игрой 2-го тура АПЛ, но выбыл незадолго до начала встречи.
BBC отмечает, что англичанин «что-то почувствовал» во время разминки. Решение не выпускать его названо мерой предосторожности со стороны тренерского штаба.
Палмер был лучшим бомбардиром «Челси» в прошлом сезоне. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
