Палмер пропускает игру с «Вест Хэмом» из предосторожности. Хавбек «Челси» «что-то почувствовал» на разминке

Коул Палмер пропускает матч с «Вест Хэмом» из-за проблем со здоровьем.

Полузащитник был включен в стартовый состав «Челси» перед игрой 2-го тура АПЛ , но выбыл незадолго до начала встречи.

BBC отмечает, что англичанин «что-то почувствовал» во время разминки. Решение не выпускать его названо мерой предосторожности со стороны тренерского штаба.

Палмер был лучшим бомбардиром «Челси » в прошлом сезоне. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

👉 Проверить очки в Фэнтези АПЛ / Создать команду в Фэнтези АПЛ