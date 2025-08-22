«Зенит» предложил Глушенкову аренду в «Црвену Звезду» – Максим «посмеялся». Переход будет возможен при выходе сербов в ЛЧ (Иван Карпов)
«Зенит» хотел отправить Максима Глушенкова в «Црвену Звезду».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что петербуржцы предложили полузащитнику поиграть за сербский клуб на правах аренды.
26-летний хавбек, услышав о таком варианте, «посмеялся» и сказал, что «Црвена Звезда» не пройдет «Пафос» в квалификации Лиги чемпионов, а потому переходить туда смысла нет.
При этом шансы на трансфер появятся в том случае, если команда из Белграда все же попадет на общий этап ЛЧ. Первый матч против киприотов она проиграла со счетом 1:2.
Глушенков в текущем сезоне провел 5 матчей и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
