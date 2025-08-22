«Зенит» предложил Глушенкову аренду в «Црвену Звезду» – Максим «посмеялся». Переход будет возможен при выходе сербов в ЛЧ (Иван Карпов)

«Зенит» хотел отправить Максима Глушенкова в «Црвену Звезду».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что петербуржцы предложили полузащитнику поиграть за сербский клуб на правах аренды.

26-летний хавбек, услышав о таком варианте, «посмеялся» и сказал, что «Црвена Звезда » не пройдет «Пафос » в квалификации Лиги чемпионов , а потому переходить туда смысла нет.

При этом шансы на трансфер появятся в том случае, если команда из Белграда все же попадет на общий этап ЛЧ. Первый матч против киприотов она проиграла со счетом 1:2.

Глушенков в текущем сезоне провел 5 матчей и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь .