«Ахмат» остался вдевятером на 63-й минуте игры с «Оренбургом» – Садулаев схватил Муфи за горло и получил красную. На 5-й минуте за удар шипами в шею сопернику удалили Касинтуру

«Ахмат» в середине второго тайма остался вдевятером.

Команда Станислава Черчесова встречается с «Оренбургом» на его поле в 6-м туре Мир РПЛ.

На 63-й минуте главный судья Владислав Целовальников показал красную карточку полузащитнику Лечи Садулаеву за то, что тот схватил за горло толкнувшего его после борьбы за мяч Фахда Муфи.

Грозненцы и так играли в меньшинстве с 5-й минуты, когда за удар шипами в шею Ираклию Квеквескири был удален Эгаш Касинтура. При этом «Ахмат» сумел вдесятером уйти с 0:2 и сравнять счет незадолго до удаления Садулаева.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»