6:0 – крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории
«Бавария» с рекордным счетом завершила матч против «Лейпцига».
Команда Венсана Компани нанесла сопернику поражение со счетом 6:0 в 1-м туре Бундеслиги.
Это крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории. Прежде разница в счете достигала максимум четырех голов.
Если брать выступления мюнхенцев в целом, то со столь крупным счетом они не выигрывали в Бундеслиге с марта 2024 года (8:1 с «Майнцем»).
Увольнять ли Семака?28466 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости