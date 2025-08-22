6:0 – крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории

«Бавария» с рекордным счетом завершила матч против «Лейпцига».

Команда Венсана Компани нанесла сопернику поражение со счетом 6:0 в 1-м туре Бундеслиги.

Это крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом » в истории. Прежде разница в счете достигала максимум четырех голов.

Если брать выступления мюнхенцев в целом, то со столь крупным счетом они не выигрывали в Бундеслиге с марта 2024 года (8:1 с «Майнцем»).