Касинтура за удар шипами в шею Квеквескири удален на 5-й минуте игры «Оренбург» – «Ахмат»

Эгаш Касинтура получил красную карточку на 5-й минуте игры с «Оренбургом».

Полузащитник «Ахмата» на 3-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ нанес удар шипами в шею Ираклию Квеквескири, сыгравшему головой.

Главный судья Владислав Целовальников сперва показал футболисту грозненцев желтую карточку, но после просмотра повтора решил удалить его.

Таким образом, «Ахмат», пропустив на 1-й минуте, остался в меньшинстве на 5-й.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Оренбург» – «Ахмат». 1:0 – Томпсон забил на 1-й минуте, Касинтура удален на 5-й! Онлайн-трансляция