Касинтура за удар шипами в шею Квеквескири удален на 5-й минуте игры «Оренбург» – «Ахмат»
Эгаш Касинтура получил красную карточку на 5-й минуте игры с «Оренбургом».
Полузащитник «Ахмата» на 3-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ нанес удар шипами в шею Ираклию Квеквескири, сыгравшему головой.
Главный судья Владислав Целовальников сперва показал футболисту грозненцев желтую карточку, но после просмотра повтора решил удалить его.
Таким образом, «Ахмат», пропустив на 1-й минуте, остался в меньшинстве на 5-й.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
«Оренбург» – «Ахмат». 1:0 – Томпсон забил на 1-й минуте, Касинтура удален на 5-й! Онлайн-трансляция
Увольнять ли Семака?27561 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости