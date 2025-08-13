  • Спортс
  Цинциннати (WTA). 4-й круг. Александрова всретится с Калинской, Соболенко сыграет с Бусас Манейро, Швентек – с Кырстей, Рыбакина – с Киз, Гауфф – с Бронцетти
Цинциннати (WTA). 4-й круг. Александрова всретится с Калинской, Соболенко сыграет с Бусас Манейро, Швентек – с Кырстей, Рыбакина – с Киз, Гауфф – с Бронцетти

Екатерина Александрова и Анна Калинская сыграют в четвертом круге в Цинциннати.

Сетка турнира здесь.

Cincinnati Open

Цинциннати, США

7 – 18 августа 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
