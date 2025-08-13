Цинциннати (WTA). 4-й круг. Александрова всретится с Калинской, Соболенко сыграет с Бусас Манейро, Швентек – с Кырстей, Рыбакина – с Киз, Гауфф – с Бронцетти
Екатерина Александрова и Анна Калинская сыграют в четвертом круге в Цинциннати.
Сетка турнира здесь.
Cincinnati Open
Цинциннати, США
7 – 18 августа 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
