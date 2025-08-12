Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
В Лиге Европы пройдут ответные матчи 3-го квалификационного раунда.
Во вторник ирландский «Шелбурн» примет хорватскую «Риеку».
В четверг армянский «Ноа» встретится с гибралтарским «Линкольном», ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева сыграет на выезде с «Вольфсбергом», а «Шахтер» примет «Панатинаикос».
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
12 августа 18:45, Толка Парк
Первый матч: 2:1
14 августа 15:00, Кескускенття
Первый матч: 2:1
14 августа 16:00, MCH Арена
Не начался
Первый матч: 3:1
14 августа 17:00, Бранн
Первый матч: 2:0
14 августа 17:00, Котайк
Первый матч: 1:1
14 августа 17:00, Вертерзе-Штадион
Не начался
Первый матч: 0:0
14 августа 17:30, Копавогсволлюр
Не начался
Первый матч: 1:1
14 августа 18:00, Гальгенвард
Первый матч: 3:1
14 августа 18:00, стадион Фадиля Вокрри
Первый матч: 2:3
14 августа 18:00, Мейски
Не начался
Первый матч: 0:0
14 августа 18:00, Городской стадион Бачка-Топола
Не начался
Первый матч: 2:1
14 августа 18:30, Стадион Мунисипал де Брага
Первый матч: 2:1
14 августа 19:00, Стадион Войска Польского
Не начался
Первый матч: 1:4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
