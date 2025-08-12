Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг

В Лиге Европы пройдут ответные матчи 3-го квалификационного раунда.

Во вторник ирландский «Шелбурн » примет хорватскую «Риеку».

В четверг армянский «Ноа» встретится с гибралтарским «Линкольном », ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева сыграет на выезде с «Вольфсбергом », а «Шахтер » примет «Панатинаикос ».

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

