  • Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг

В Лиге Европы пройдут ответные матчи 3-го квалификационного раунда.

Во вторник ирландский «Шелбурн» примет хорватскую «Риеку».

В четверг армянский «Ноа» встретится с гибралтарским «Линкольном», ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева сыграет на выезде с «Вольфсбергом», а «Шахтер» примет «Панатинаикос».

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
12 августа 18:45, Толка Парк
Шелбурн
Не начался
Риека

Первый матч: 2:1

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 15:00, Кескускенття
КуПС
Не начался
РФШ

Первый матч: 2:1

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 16:00, MCH Арена
Мидтьюлланд
Не начался
Фредрикстад

Первый матч: 3:1

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:00, Бранн
Бранн
Не начался
Хэкен

Первый матч: 2:0

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:00, Котайк
Ноа
Не начался
Линкольн

Первый матч: 1:1

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:00, Вертерзе-Штадион
Вольфсберг
Не начался
ПАОК

Первый матч: 0:0

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:30, Копавогсволлюр
Брейдаблик
Не начался
Зриньски

Первый матч: 1:1

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:00, Гальгенвард
Утрехт
Не начался
Серветт

Первый матч: 3:1

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:00, стадион Фадиля Вокрри
Дрита
Не начался
ФКСБ

Первый матч: 2:3

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:00, Мейски
Шахтер
Не начался
Панатинаикос

Первый матч: 0:0

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:00, Городской стадион Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив
Не начался
Хамрун Спартанс

Первый матч: 2:1

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:30, Стадион Мунисипал де Брага
Брага
Не начался
ЧФР

Первый матч: 2:1

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
14 августа 19:00, Стадион Войска Польского
Легия
Не начался
АЕК Ларнака

Первый матч: 1:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
