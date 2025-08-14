Kick It Out про расизм в адрес Теля: «Понятно, если чернокожий игрок подумает: «Зачем мне вообще бить пенальти?» Игроки регулярно сталкиваются с оскорблениями, их надо защитить»

Организация Kick It Out осудила расистские комментарии про Матиса Теля.

«Тоттенхэм » проиграл «ПСЖ » (2:2, 3:4 по пенальти) в игре за Суперкубок Европы . 20-летний вингер лондонцев вышел на замену на 79-й минуте и не забил пенальти в послематчевой серии, после чего столкнулся с оскорблениями в соцсетях.

«Если ты чернокожий игрок, вполне понятно, почему ты можешь подумать: «Зачем мне вообще бить пенальти?» Таково текущее состояние футбола, и печальный факт в том, что это не ново. Игроки регулярно сталкиваются с расизмом в интернете и требуют действий; мы тоже хотим действий.

Ответственность со стороны нарушителей и социальных медиаплатформ — это минимальное требование, но оно не выполняется. Футбольные организации, власти и регулятор Ofcom должны объединить усилия, чтобы ускорить разработку плана, который лучше защитит игроков. Их благополучие всегда должно быть приоритетом, и мы поддерживаем Матиса Теля и всех, кто страдает от продолжающегося расизма», – говорится в заявлении организации, борющейся с дискриминацией в футболе.