Новичок «Реала» Мастантуоно о лучшем игроке в мире: «Месси. Я аргентинец, и для меня он лучший»

Франко Мастантуоно считает Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

Сегодня состоялась презентация 18-летнего полузащитника в качестве игрока «Реала ». Мастантуоно перешел из «Ривер Плейт» после активации отступных в 45 млн евро.

Об аргентинских игроках «Реала», на которых он равняется

«Было здорово проследить путь нескольких игроков «Реала».

Мне не удалось увидеть Альфредо [Ди Стефано], но я видел Ди Марию и Игуаина ... Я много за ними наблюдал».

О лучшем футболисте в мире

«Для меня это Месси . Я аргентинец, и для меня он лучший», – сказал Мастантуоно.