Новичок «Реала» Мастантуоно о лучшем игроке в мире: «Месси. Я аргентинец, и для меня он лучший»
Франко Мастантуоно считает Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.
Сегодня состоялась презентация 18-летнего полузащитника в качестве игрока «Реала». Мастантуоно перешел из «Ривер Плейт» после активации отступных в 45 млн евро.
Об аргентинских игроках «Реала», на которых он равняется
«Было здорово проследить путь нескольких игроков «Реала».
Мне не удалось увидеть Альфредо [Ди Стефано], но я видел Ди Марию и Игуаина... Я много за ними наблюдал».
О лучшем футболисте в мире
«Для меня это Месси. Я аргентинец, и для меня он лучший», – сказал Мастантуоно.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
