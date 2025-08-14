Агенты Манчини предложили «Спартаку» кандидатуру экс-тренера «Зенита» («СЭ»)
Роберто Манчини может оказаться в «Спартаке».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», агенты Манчини предложили 60-летнего специалиста на пост главного тренера «Спартака».
Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатов на случай отставки Деяна Станковича.
Последним местом работы итальянца была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года.
До этого Манчини тренировал сборную Италии, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
