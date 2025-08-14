Агенты Манчини предложили «Спартаку» кандидатуру экс-тренера «Зенита» («СЭ»)

Роберто Манчини может оказаться в «Спартаке».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», агенты Манчини предложили 60-летнего специалиста на пост главного тренера «Спартака ».

Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатов на случай отставки Деяна Станковича .

Последним местом работы итальянца была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года.

До этого Манчини тренировал сборную Италии, «Зенит », «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».