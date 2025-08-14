КДК сделал замечание «Ахмату» за использование на матче с «Зенитом» системы оповещения стадиона для поддержки команды

«Ахмат» получил замечание за нарушение при использовании громкой связи стадиона.

КДК РФС рассматривал использование «Ахматом » системы оповещения «Ахмат-Арены» для поддержки команды во время матча 4-го тура Мир РПЛ с «Зенитом » (1:0), что является нарушением регламента.

«Ахмат» – использование аудиосистемы оповещения стадиона для поддержки команды во время матча. Это первое нарушение в сезоне. Пока сделали замечание», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.