«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА перед сезоном-2025/26. «Бавария» – 2-я, «Интер» – 3-й, «ПСЖ» – 6-й, «Барселона» – 9-я, «МЮ» – 13-й

«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА перед сезоном-2025/26.
Мадридский клуб набрал 117,5 балла.
Второе место в обновленном рейтинге заняла «Бавария», третьим стал «Интер».
Все российские команды, попавшие в топ-200 списка, опустились в рейтинге.
1) «Реал» – 117,5 балла;
2) «Бавария» – 108,25;
3) «Интер» – 107,25;
4) «Манчестер Сити» – 102,75;
5) «Ливерпуль» – 101,5;
6) «ПСЖ» – 94,5;
7) «Байер» – 85,25;
8) «Боруссия» Дортмунд – 84,75;
9) «Барселона» – 83,25;
10) «Рома» – 80,5;
11) «Бенфика» – 77,75;
12) «Атлетико» – 77,5;
13) «Манчестер Юнайтед» – 76,5;
14) «Челси» – 76;
15) «Арсенал» – 75
16) «Айнтрахт» – 74
17) «Вест Хэм» – 69;
18) «Фейеноорд» – 67;
19) «Милан» – 66;
20) «Аталанта» – 65;
...
129) «Спартак» – 12;
...
169) «Зенит» – 8;
...
323) «Локомотив» – 3;
...
324) «Рубин» – 2
325) «Сочи» – 2.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?5302 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
