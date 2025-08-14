«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА перед сезоном-2025/26. «Бавария» – 2-я, «Интер» – 3-й, «ПСЖ» – 6-й, «Барселона» – 9-я, «МЮ» – 13-й

«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА перед сезоном-2025/26.

Мадридский клуб набрал 117,5 балла.

Второе место в обновленном рейтинге заняла «Бавария», третьим стал «Интер».

Все российские команды, попавшие в топ-200 списка, опустились в рейтинге.

1) «Реал » – 117,5 балла;

2) «Бавария » – 108,25;

3) «Интер » – 107,25;

4) «Манчестер Сити» – 102,75;

5) «Ливерпуль » – 101,5;

6) «ПСЖ» – 94,5;

7) «Байер» – 85,25;

8) «Боруссия » Дортмунд – 84,75;

9) «Барселона» – 83,25;

10) «Рома» – 80,5;

11) «Бенфика» – 77,75;

12) «Атлетико» – 77,5;

13) «Манчестер Юнайтед» – 76,5;

14) «Челси» – 76;

15) «Арсенал» – 75

16) «Айнтрахт» – 74

17) «Вест Хэм» – 69;

18) «Фейеноорд» – 67;

19) «Милан» – 66;

20) «Аталанта» – 65;

...

129) «Спартак» – 12;

...

169) «Зенит» – 8;

...

323) «Локомотив» – 3;

...

324) «Рубин» – 2

325) «Сочи» – 2.