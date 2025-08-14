Акинфеев о современных вратарях: «Ощущал себя старым Терминатором. Все «нанизывают» мячи защитникам, бегают, делают передачи, а я хожу, по старинке перезаряжаю оружие»

Игорь Акинфеев сравнил себя с Терминатором, говоря об изменениях в футболе.

– Ты, мягко говоря, не фанат современных трендов в игре вратарей: вместо коротких розыгрышей лучше выбить подальше и не рисковать. Но Челестини требует первый вариант. Как вы решали этот вопрос?

– Через обсуждение. И тренировки, которые построены на основе требований Фабио : разыгрываем от ворот, через защитников. Отрабатываем каждый момент.

При этом он согласен: «Когда тебя накрывают и некуда отдать пас – можно выбить. Ничего страшного. Но если есть возможность разыграть – используем ее». Я ответил: «Окей, вообще не вопрос».

Матчи с «Зенитом » и «Краснодаром » показали: если все правильно расставляются и действуют надежно – можно разыгрывать.

– То есть ты все-таки подстроился под современные требования.

– Подстроиться не проблема. Но для меня всегда была важна надежность. Глядя на современных вратарей, ощущал себя старым Терминатором: уже вышла новая модель, а я все хожу и по старинке перезаряжаю оружие.

Все «нанизывают» мячи защитникам, бегают, раздают передачи, а у меня «перезарядка». Да, я не той формации, но если для команды нужно – перестроюсь, – сказал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.