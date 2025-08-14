Судья Опейкина за прикосновение к ней удалила иранца Мохеби в конце матча «Ростова» с «Пари НН»

Судья Вера Опейкина удалила игрока «Ростова» за прикосновение к ней.

Вторую желтую карточку за неспортивное поведение на 86-й минуте матча с «Пари НН» получил вингер Мохаммад Мохеби.

26-летний иранец коснулся арбитра и сразу был удален, его команда осталась вдевятером. До этого красную карточку получил Александр Тарасов.

Игра FONBET Кубка России завершилась победой нижегородцев со счетом 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»