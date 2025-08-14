Судья Опейкина за прикосновение к ней удалила иранца Мохеби в конце матча «Ростова» с «Пари НН»
Судья Вера Опейкина удалила игрока «Ростова» за прикосновение к ней.
Вторую желтую карточку за неспортивное поведение на 86-й минуте матча с «Пари НН» получил вингер Мохаммад Мохеби.
26-летний иранец коснулся арбитра и сразу был удален, его команда осталась вдевятером. До этого красную карточку получил Александр Тарасов.
Игра FONBET Кубка России завершилась победой нижегородцев со счетом 1:0.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?9914 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости