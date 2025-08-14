Девушка Батракова о 10-летней разнице в возрасте с хавбеком «Локо»: «Она не смущает ни нас, ни близких – только общественность, как я понимаю. Но отношения-то наши, и нам в них жить»
Разница в возрасте не смущает Алексея Батракова и его девушку.
Бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина, которой в июне исполнилось 30 лет, ответила на вопрос подписчика о разнице в возрасте с 20-летним полузащитником «Локомотива».
«Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят, какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения‑то наши, нам в них жить», – написала Подшибякина в сторис инстаграма.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?7494 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Ирины Подшибякиной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости