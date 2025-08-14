У «Пари НН» первая победа в сезоне – после 5 поражений подряд. Команда Шпилевского одолела «Ростов», доигрывавший вдевятером

«Пари НН» впервые при новом тренере избежал поражения.

Команда Алексея Шпилевского одолела «Ростов » на своем поле в FONBET Кубке России – 1:0. Гости доигрывали вдевятером.

Нижегородцы прервали серию из пяти поражений во всех турнирах, с которой начали сезон.

18 августа «Пари НН » проведет матч против «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ .