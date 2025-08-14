У «Пари НН» первая победа в сезоне – после 5 поражений подряд. Команда Шпилевского одолела «Ростов», доигрывавший вдевятером
«Пари НН» впервые при новом тренере избежал поражения.
Команда Алексея Шпилевского одолела «Ростов» на своем поле в FONBET Кубке России – 1:0. Гости доигрывали вдевятером.
Нижегородцы прервали серию из пяти поражений во всех турнирах, с которой начали сезон.
18 августа «Пари НН» проведет матч против «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
