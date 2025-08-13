Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Истанбул» против «Викинга», в четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина

В Лиге конференций стартуют ответные матчи 3-го квалификационного раунда.

В среду «Истанбул» сыграет с норвежским «Викингом».

В четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» на своем поле встретится со «Спартой», «Андерлехт» сыграет на выезде с «Шерифом», АЕК примет «Арис» Александра Кокорина.

Лига конференций

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Первый матч – 3:1

Первый матч – 1:3

Первый матч – 0:1

Первый матч – 1:4

Первый матч – 3:2

Первый матч – 4:0

Первый матч – 0:0

Первый матч – 0:3

Первый матч – 1:2

Первый матч – 0:3

Первый матч – 1:0

Первый матч – 0:3

Первый матч – 0:3

Первый матч – 0:3

Первый матч – 4:1

Первый матч – 1:0

Первый матч – 0:2

Первый матч – 2:2

Первый матч – 5:0

Первый матч – 1:0

Первый матч – 0:3

Первый матч – 1:2

Первый матч – 1:2

Первый матч – 2:2

Первый матч – 2:0

Первый матч – 3:4

Первый матч – 0:1

Первый матч – 3:0

Первый матч – 2:3

Первый матч – 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

