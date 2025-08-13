  • Спортс
  Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Истанбул» против «Викинга», в четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Истанбул» против «Викинга», в четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина

В Лиге конференций стартуют ответные матчи 3-го квалификационного раунда.

В среду «Истанбул» сыграет с норвежским «Викингом». 

В четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» на своем поле встретится со «Спартой», «Андерлехт» сыграет на выезде с «Шерифом», АЕК примет «Арис» Александра Кокорина. 

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
13 августа 16:00, Башакшехир Фатих Терим
Истанбул
Не начался
Викинг

Первый матч – 3:1

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 14:00, Астана Арена
Астана
Не начался
Лозанна

Первый матч – 1:3

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 16:00, Банк Республика Арена
Сабах
Не начался
Левски

Первый матч – 0:1

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 16:00, Cтадион футбольной академии Армении
Арарат-Армения
Не начался
Спарта Прага

Первый матч – 1:4

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 16:30, А Ле Кок Арена
Левадия
Не начался
Дифферданж

Первый матч – 3:2

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:00, ГСП Стэдиум
Омония
Не начался
Араз-Нахчыван

Первый матч – 4:0

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:00, Теле2 Арена
Хаммарбю
Не начался
Русенборг

Первый матч – 0:0

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:00, Fehérvári úti stadion
Пакш
Не начался
Полесье

Первый матч – 0:3

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:00, ЭТО Парк
Дьор
Не начался
АИК

Первый матч – 1:2

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:00, стадион Зимбру
Шериф
Не начался
Андерлехт

Первый матч – 0:3

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:30, Arena Arda
Арда
Не начался
Жальгирис Каунас

Первый матч – 1:0

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:30, Илие Оанэ
Бейтар
Не начался
Рига

Первый матч – 0:3

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:30, Райнпарк Штадион
Вадуц
Не начался
АЗ Алкмар

Первый матч – 0:3

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 17:30, Брондбю
Брондбю
Не начался
Викингур Рейкьявик

Первый матч – 0:3

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:00, Водафон Парк
Бешикташ
Не начался
Сент-Патрикс

Первый матч – 4:1

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:00, Надьэрдеи
Маккаби Хайфа
Не начался
Ракув

Первый матч – 1:0

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:00, Szent Gellért Fórum
Неман
Не начался
КИ Клаксвик

Первый матч – 0:2

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:00, OPAP Arena
АЕК
Не начался
Арис Лимасол

Первый матч – 2:2

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:00, Арена Петрол
Целе
Не начался
Лугано

Первый матч – 5:0

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:15, Мейски
Ягеллония
Не начался
Силькеборг

Первый матч – 1:0

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:30, Городской стадион Трнава
Спартак Трнава
Не начался
Университатя Крайова

Первый матч – 0:3

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:45, Arena Kombëtare
Динамо Сити
Не начался
Хайдук Сплит

Первый матч – 1:2

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:45, Виндзор Парк
Линфилд
Не начался
Викингур Гота

Первый матч – 1:2

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 18:45, Теннедайс Парк
Данди Юнайтед
Не начался
Рапид Вена

Первый матч – 2:2

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 19:00, Истер Роуд
Хиберниан
Не начался
Партизан

Первый матч – 2:0

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 19:00, Франц Хорр
Аустрия
Не начался
Баник

Первый матч – 3:4

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 19:00, Талла
Шэмрок Роверс
Не начался
Балкани

Первый матч – 0:1

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 19:00, Эштадиу де Сан Мигел
Санта-Клара
Не начался
Ларн

Первый матч – 3:0

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 19:00, Стадио Олимпико ди Серравалле
Виртус
Не начался
Милсами

Первый матч – 2:3

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
14 августа 19:00, Arena Egnatia
Эгнатия
Не начался
Олимпия

Первый матч – 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Конференций

Статистика Лиги Конференций

