  «Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 4-й, «МЮ» – 7-й, «Тоттенхэм» – 10-й, «Милан» – 16-й (Brand Finance)
«Реал» и «Барселона» названы самыми дорогими футбольными брендами в мире.

Список из 50 команд, представляющих наибольшую ценность, составила лондонская консалтинговая компания Brand Finance. Лидер по сравнению с 2024 годом не изменился – это «Реал». «Барселона» опередила «Манчестер Сити» и вышла на второе место.

В топ-10 вошли:

1. «Реал»: стоимость бренда – 2,142 млрд долларов, рейтинг бренда – AAA+.

2. «Барселона» – 1,910 млрд долларов, AAA+.

3. «Манчестер Сити» – 1,604 млрд долларов, AAA.

4. «Ливерпуль» – 1,565 млрд долларов, AAA+.

5. «ПСЖ» – 1,518 млрд долларов, AAA.

6. «Бавария» – 1,395 млрд долларов, AAA+.

7. «Манчестер Юнайтед» – 1,389 млрд долларов, AAA+.

8. «Арсенал» – 1,339 млрд долларов, AAA+.

9. «Челси» – 1,071 млрд долларов, AAA+.

10. «Тоттенхэм» – 890 млн долларов, AA.

В первую половину списка также попали «Боруссия» Дортмунд», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Байер», «Милан», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Айнтрахт», «Лейпциг», «Наполи», «Вест Хэм», «Аякс», «Рома» и «Эвертон».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Brand Finance
