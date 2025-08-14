«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 4-й, «МЮ» – 7-й, «Тоттенхэм» – 10-й, «Милан» – 16-й (Brand Finance)
Список из 50 команд, представляющих наибольшую ценность, составила лондонская консалтинговая компания Brand Finance. Лидер по сравнению с 2024 годом не изменился – это «Реал». «Барселона» опередила «Манчестер Сити» и вышла на второе место.
В топ-10 вошли:
1. «Реал»: стоимость бренда – 2,142 млрд долларов, рейтинг бренда – AAA+.
2. «Барселона» – 1,910 млрд долларов, AAA+.
3. «Манчестер Сити» – 1,604 млрд долларов, AAA.
4. «Ливерпуль» – 1,565 млрд долларов, AAA+.
5. «ПСЖ» – 1,518 млрд долларов, AAA.
6. «Бавария» – 1,395 млрд долларов, AAA+.
7. «Манчестер Юнайтед» – 1,389 млрд долларов, AAA+.
8. «Арсенал» – 1,339 млрд долларов, AAA+.
9. «Челси» – 1,071 млрд долларов, AAA+.
10. «Тоттенхэм» – 890 млн долларов, AA.
В первую половину списка также попали «Боруссия» Дортмунд», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Байер», «Милан», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Айнтрахт», «Лейпциг», «Наполи», «Вест Хэм», «Аякс», «Рома» и «Эвертон».