У «Ростова» 5 поражений в 6 матчах сезона. Сегодня – от «Пари НН» в Кубке

«Ростов» проиграл 5 из 6 матчей сезона.

Сегодня команда Джонатана Альбы уступила «Пари НН » во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:1).

В текущем сезоне ростовчане одержали лишь одну победу – над нижегородцами в рамках чемпионата России. На счету желто-синих 5 поражений во всех турнирах.

17 августа «Ростов » примет «Рубин» в 5-м туре Мир РПЛ .