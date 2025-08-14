  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Судья – #######!» Комитет по этике рассмотрит поведение исполнительного директора «Орла», который попросил фанатов зарядить оскорбительную кричалку про арбитра
13

«Судья – #######!» Комитет по этике рассмотрит поведение исполнительного директора «Орла», который попросил фанатов зарядить оскорбительную кричалку про арбитра

Комитет по этике рассмотрит поступок исполнительного директора ФК «Орел» Фурсина.

Во время матча 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «БроукБойз» (2:3) Никита Фурсин подошел к фанатам своей команды и попросил их зарядить оскорбительную кричалку. 

Как отмечает «Mash на спорте», функционер заявил болельщикам о готовности оплатить штраф. Фанаты после этого начали скандировать «Судья – #######!»

Поведение Фурсина рассмотрит комитет по этике. За ситуацией следит РФС – там подобный поступок считают недопустимым и противоречащим регламенту. 

Фурсину грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Главным арбитром на игре «БроукБойз» – «Орел» работал Иван Герасимов.

Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Mash на спорте»
logoБроукБойз
Комитет по этике
logoFONBET Кубок России
logoРФС
logoВторая лига Б
logoсудьи
брань
logoОрел
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпион МФЛ в составе «Титана» Харлам перешел в «Народную Команду»
сегодня, 11:05
Корш включил Слона, Шаха и Мазура в топ-3 игроков Медиалиги прямо сейчас
сегодня, 09:45
Фартуна останется в 2Drots, если не получит предложения из ФНЛ: «Я ожидаю»
вчера, 17:34
Тренер «Амкала» Панов: «Готовы сыграть с «Зенитом». «Краснодар» и ЦСКА после нас взяли трофеи. Обращайтесь»
7вчера, 13:09
Экс-защитник «Амкала» Шурыга перешел в «Альфа-Банку»
вчера, 12:11
Дмитрий Губерниев: «Моя форма позволяет играть в Кубке России, но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов»
15вчера, 11:24
Жекич покинул «Волну» из Второй лиги спустя 5 месяцев. Егоров назвал его кейс «самым странным решением в истории «Броуков»
вчера, 09:05
Защитник «Амкала» Феликс завершил футбольную карьеру
12 августа, 19:50
Володя XXL может сыграть за курский «Авангард» в матче Кубка России против «БроукБойз»
2012 августа, 19:00
Слон об отказе Сычева сыграть в Кубке России: «Я на его стороне. Нужно уметь думать не только о команде, но и о себе»
12 августа, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
вчера, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
5вчера, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
16 августа, 19:49