«Судья – #######!» Комитет по этике рассмотрит поведение исполнительного директора «Орла», который попросил фанатов зарядить оскорбительную кричалку про арбитра

Комитет по этике рассмотрит поступок исполнительного директора ФК «Орел» Фурсина.

Во время матча 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «БроукБойз» (2:3) Никита Фурсин подошел к фанатам своей команды и попросил их зарядить оскорбительную кричалку.

Как отмечает «Mash на спорте», функционер заявил болельщикам о готовности оплатить штраф. Фанаты после этого начали скандировать «Судья – #######!»

Поведение Фурсина рассмотрит комитет по этике. За ситуацией следит РФС – там подобный поступок считают недопустимым и противоречащим регламенту.

Фурсину грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Главным арбитром на игре «БроукБойз » – «Орел » работал Иван Герасимов.

Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам