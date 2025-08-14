Быстров об РПЛ: «Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны? Русские сейчас рулят. На первые роли вышли Глебов, Батраков, Кисляк, Саусь, Раков»

Владимир Быстров заявил, что ведущими футболистами в Мир РПЛ стали россияне.

«Самое кайфовое, что в нашем чемпионате сейчас рулят не иностранцы, не дорогие покупки, а те наши, которые показывают классный футбол.

Все лидеры сейчас – русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны, где они все?

На первые роли вышли Глебов , Батраков , Кисляк , Саусь , Раков. Русские сейчас рулят», – сказал бывший полузащитник сборной России.