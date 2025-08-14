Теля оскорбляли в соцсетях после матча с «ПСЖ» – он не забил пенальти. «Тоттенхэм» отреагировал: «Трусы, прячущиеся за анонимными именами»

Матис Тель подвергся расистским оскорблениям после матча с «ПСЖ».

«Тоттенхэм» проиграл «ПСЖ » (2:3, по пенальти) в игре за Суперкубок Европы .

20-летний вингер лондонцев появился на поле на замену на 79-й минуте и не забил пенальти в послематчевой серии.

«Мы возмущены расистскими оскорблениями, которым Матис Тель подвергся в социальных сетях после поражения в матче за Суперкубок Европы.

Матис проявил мужество и отвагу, решив пробить пенальти, однако те, кто его оскорбляет, – всего лишь трусы, прячущиеся за анонимными именами пользователей и профилями, чтобы изливать свои отвратительные мнения.

Мы будем сотрудничать с властями и платформами социальных сетей, чтобы принять максимально строгие меры в отношении любого лица, личность которого нам удастся установить.

Мы с тобой, Матис», – говорится в заявлении «Тоттенхэма ».

«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами – ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова