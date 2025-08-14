«Пари НН» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Пари НН» сыграет с «Ростовом» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
14 августа 14:30, Мордовия Арена
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?5061 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости