«Пари НН» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Пари НН» сыграет с «Ростовом» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
14 августа 14:30, Мордовия Арена
Пари НН
Не начался
Ростов

