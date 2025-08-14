«Пари НН» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Пари НН» сыграет с «Ростовом» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

