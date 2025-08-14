Акинфеев об РПЛ: «Не нравится, когда заявляют: «Футбол у нас дно». Если дно – не смотрите. Почему мы свое не любим? Буду ценить и уважать свое, а не забугорное»

Игорь Акинфеев объяснил приверженность к российскому футболу.

Вратарь дебютировал за ЦСКА в 2003 году.

– После стольких лет в золотом ЦСКА тебе интересно в нынешней РПЛ?

– Сразу скажу: мне не нравится, когда кто-то заявляет: «Футбол у нас дно». Если дно – не смотрите. Но почему мы свое не любим?

Какими бы ни были РПЛ, ФНЛ – это наше. Всегда можно сделать хороший продукт. К тому же я не скажу, что РПЛ прям такая слабая.

Есть команды, которые показывают качественный футбол, конкурируют. Понятно, что это уже не 2010-е, когда начали прибавлять «Рубин», «Спартак», «Динамо»...

На протяжении лет семи чемпионат был очень сильным. Может, в четверку-пятерку лучших в Европе входил.

Но сейчас, даже если что-то не так, я не скажу: у нас все плохо. Все равно буду ценить, уважать и любить свое, а не забугорное.

– А смотришь забугорное?

– Не смотрю. Даже не тянет.

Во-первых, когда в жизни и так много футбола, он элементарно надоедает. Во-вторых, не так много свободного времени.

Если появляется минутка, включаю обзоры. С клубным чемпионатом мира так было – включил, понял, что к чему, и хватит.

При этом обзоры тура РПЛ ищу всегда, все голы вижу. Молодежь в ЦСКА постоянно смотрит [полные матчи]. Я – нет, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев .