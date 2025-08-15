  • Спортс
  • «Райо Вальекано» сыграет с «Неманом» в плей-офф квалификации ЛК, «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом», «Шахтер» – с «Серветтом», «Фиорентина» – с «Полесьем»
5

«Райо Вальекано» сыграет с «Неманом» в плей-офф квалификации ЛК, «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом», «Шахтер» – с «Серветтом», «Фиорентина» – с «Полесьем»

Стали известны все участники заключительного отборочного этапа Лиги конференций.

Путь чемпионов

«Хамрун Спартанс» – РФШ

«Шелбурн» – «Линфилд»

«Брейдаблик» – «Виртус» Аккуавива

«Дрита» – «Дифферданж»

«Олимпия» Любляна – «Ноа»

Основной путь

«Страсбур» – «Брондбю»

«Ягеллония» – «Динамо Сити»

«Шахтер» – «Серветт»

«Андерлехт» – АЕК

«Истанбул» – «Университатя Крайова»

«Кристал Пэлас» – «Фредрикстад»

«Целе» – «Баник»

«Ракув» – «Арда»

«Хиберниан» – «Легия»

«Левски» – АЗ

«Полесье» – «Фиорентина»

«Дьор» – «Рапид» Вена

«Неман» – «Райо Вальекано»

«Лозанна» – «Бешикташ»

«Санта-Клара» – «Шэмрок Роверс»

«Русенборг» – «Майнц»

«Спарта» Прага – «Рига»

«Хэкен» – ЧФР

«Вольфсберг» – «Омония»

Опубликовал: Александр Суряев
