«Райо Вальекано» сыграет с «Неманом» в плей-офф квалификации ЛК, «Кристал Пэлас» – с «Фредрикстадом», «Шахтер» – с «Серветтом», «Фиорентина» – с «Полесьем»
Стали известны все участники заключительного отборочного этапа Лиги конференций.
Путь чемпионов
«Хамрун Спартанс» – РФШ
«Шелбурн» – «Линфилд»
«Брейдаблик» – «Виртус» Аккуавива
«Дрита» – «Дифферданж»
«Олимпия» Любляна – «Ноа»
Основной путь
«Страсбур» – «Брондбю»
«Ягеллония» – «Динамо Сити»
«Шахтер» – «Серветт»
«Андерлехт» – АЕК
«Истанбул» – «Университатя Крайова»
«Кристал Пэлас» – «Фредрикстад»
«Целе» – «Баник»
«Ракув» – «Арда»
«Хиберниан» – «Легия»
«Левски» – АЗ
«Полесье» – «Фиорентина»
«Дьор» – «Рапид» Вена
«Неман» – «Райо Вальекано»
«Лозанна» – «Бешикташ»
«Санта-Клара» – «Шэмрок Роверс»
«Русенборг» – «Майнц»
«Спарта» Прага – «Рига»
«Хэкен» – ЧФР
«Вольфсберг» – «Омония»
