Гибралтарский «Линкольн» сыграет в Лиге Европы или Лиге конференций – он дошел до плей-офф отбора ЛЕ. Клуб выступал в ЛК-2021/22 и проиграл все матчи с общим счетом 2:17
Клуб из Гибралтара гарантированно сыграет на основной стадии еврокубков.
«Линкольн» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы прошел «Ноа» (1:1, 0:0, по пенальти – 6:5) и на последнем отборочном этапе встретится с «Брагой».
Таким образом, команда уже гарантированно осенью сыграет в еврокубках – во второй раз в своей истории. Даже в случае вылета от португальского клуба она попадет в Лигу конференций.
В ЛК «Линкольн» уже участвовал в сезоне-2021/22. Гибралтарцы на групповом этапе проиграли все матчи с общим счетом 2:17.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?9909 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости