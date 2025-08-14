Гибралтарский «Линкольн» сыграет в Лиге Европы или Лиге конференций – он дошел до плей-офф отбора ЛЕ. Клуб выступал в ЛК-2021/22 и проиграл все матчи с общим счетом 2:17

Клуб из Гибралтара гарантированно сыграет на основной стадии еврокубков.

«Линкольн» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы прошел «Ноа» (1:1, 0:0, по пенальти – 6:5) и на последнем отборочном этапе встретится с «Брагой».

Таким образом, команда уже гарантированно осенью сыграет в еврокубках – во второй раз в своей истории. Даже в случае вылета от португальского клуба она попадет в Лигу конференций.

В ЛК «Линкольн » уже участвовал в сезоне-2021/22. Гибралтарцы на групповом этапе проиграли все матчи с общим счетом 2:17.