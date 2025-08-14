  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Ришарлисон поддержал Теля: «Ошибки и успехи – часть игры, расизм – нет! Надеюсь, эти люди – если их можно так назвать – будут сурово наказаны!»
Ришарлисон поддержал Теля: «Ошибки и успехи – часть игры, расизм – нет! Надеюсь, эти люди – если их можно так назвать – будут сурово наказаны!»

Ришарлисон поддержал Матиса Теля, ставшего жертвой расизма.

«Тоттенхэм» проиграл «ПСЖ» (2:2, 3:4 по пенальти) в игре за Суперкубок Европы. 20-летний вингер лондонцев вышел на замену на 79-й минуте и не забил пенальти в послематчевой серии, после чего столкнулся с оскорблениями в соцсетях.

«Победа или поражение, ошибки или успехи – все это часть игры. Расизм – нет! Тель еще молод, отличный игрок в начале своего пути… и он не заслуживает подобного, как и любой другой.

Такому поведению нет места нигде и больше не должно быть никогда. Надеюсь, эти люди (если их вообще можно так назвать) будут сурово наказаны!

Легко прятаться за своим профилем в социальных сетях, распространяя ненависть и подобные речи. Что-то должно измениться! Мы с тобой, Тель!» – написал бразилец.

Ришарлисон – Винисиусу после оскорблений: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины: порабощали, маргинализировали и убивали. Но им не одолеть тех, кто рожден быть великим»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Ришарлисона
