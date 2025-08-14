  • Спортс
  • Мозгов не сыграет за «Амкал» в Кубке. Медиаклуб приглашал баскетболиста, чтобы он стал самым высоким игроком в истории турнира
Мозгов не сыграет за «Амкал» в Кубке. Медиаклуб приглашал баскетболиста, чтобы он стал самым высоким игроком в истории турнира

Тимофей Мозгов не сыграет за «Амкал» в Fonbet Кубке России.

«Прикольно. Почему бы не попробовать? Я бы согласился с удовольствием, но, к сожалению, в эти даты не могу.

Единственное – из меня футболист не самый лучший. На воротах постоять, думаю, справился бы. Главный тренер «Амкала» хотел меня поставить нападающим? Я бы попробовал. На угловом что-нибудь сделал бы за счет роста.

Тренеру виднее, где меня использовать. Может быть, он увидел бы меня и спросил: «Слушай, брат, где ты пропадал?» Я бы стал усерднее тренироваться. Но в этот раз без меня.

Возможная связка с Медведевым? Наша пара в нападении была бы неостановимой. Мы бы в «стеночку» сыграли и забили бы 2-3 гола сразу», – сказал экс-баскетболист клуба НБА «Лейкерс».

«Амкал» объявлял, что во втором раунде Кубка России хочет побить рекорды: выпустить на поле самого рослого игрока (им должен был стать Мозгов, его рост 216 см), а также самого молодого, возрастного и скоростного.

«Амкал» позвал Аршавина и Мозгова на Кубок России – хотят побить 5 рекордов!

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
