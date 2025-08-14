Александр Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать»
Александр Медведев высказался о ситуации в «Зените».
– Скажите, вас что-то беспокоит в команде?
– Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идет не так. И помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. Я сегодня был на базе, ребята отлично понимают ситуацию, в которой мы находимся.
В команде введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Радио «Зенит»
