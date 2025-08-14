  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать»
35

Александр Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать»

Александр Медведев высказался о ситуации в «Зените».

– Скажите, вас что-то беспокоит в команде? 

– Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идет не так. И помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. Я сегодня был на базе, ребята отлично понимают ситуацию, в которой мы находимся.

В команде введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», – сказал председатель правления «Зенита».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?8117 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Радио «Зенит»
logoАлександр Медведев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
АПЛ вот-вот вернется! Время собирать команду в Основе
12 минут назадТесты и игры
«Спартак» предложил 10 млн евро за Бельтрана. «Фиорентина» хочет минимум 15 млн (La Repubblica)
1828 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Пари НН» против «Ростова»
169642 минуты назад
Мак Аллистер о гибели Жоты: «Он поддерживает нас с небес. Если не верите, то просто посмотрите на время, когда Фримпонг забил в Суперкубке. 20:20. Знаки…»
1547 минут назад
Доннарумма и «Сити» согласовали зарплату – больше 12 млн евро в год «чистыми» (La Stampa)
3252 минуты назад
Дмитрий Губерниев: «Жду триумфального увольнения Станковича после матча с «Зенитом». Оптимальный тренер для «Спартака» – Талалаев или Шалимов, но они снова ищут Румпельштильцхена»
74сегодня, 16:09
Роднина считает, что все клубы РПЛ должны быть частными: «Это же бизнес, они сами должны зарабатывать. Если они берут деньги из бюджета, как они могут называться профессиональными?»
65сегодня, 15:50
ЦСКА продлит контракты с Дивеевым, Обляковым и Мойзесом (Иван Карпов)
21сегодня, 15:37
Траффорд будет основным вратарем «Ман Сити». Если придет Доннарумма, они могут поделить игровое время
9сегодня, 15:35
«Интер» может купить Коне у «Ромы» за 50 млн евро. Переговоры – на продвинутой стадии
12сегодня, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Оздоева и Чалова в гостях у «Вольфсберга», «Ноа» примет «Линкольн», «Шахтер» против «Панатинаикоса»
27 минут назадLive
«Лилль» купил вратаря «Еюпспора» Озера за 4,5+0,5 млн евро на замену Шевалье. Контракт – на 4 года
7 минут назадФото
Хейлунд интересен «Фулхэму». «МЮ» хочет продать форварда (Daily Mail)
19 минут назад
Рейньер: «Нельзя говорить, что я не преуспел в «Реал Мадрид». Я не проходил предсезонку, не провел ни одного матча, а люди пишут глупости в соцсетях»
115 минут назад
«Станкович ближе к отставке, чем Семак. Поражение от «Спартака» не приведет к уходу тренера». Гасилин о следующем матче «Зенита»
432 минуты назад
Мостовой об осенних соперниках сборной России: «Эти хотя бы из первой сотни рейтинга ФИФА, а были и 200-е. И ничего, все радовались, что мы побеждаем 10:0»
237 минут назад
«Лион» и 37-летний Матич расторгли контракт за год до его истечения. В июне хавбек был дисквалифицирован за отказ от поддержки акции по борьбе с гомофобией
240 минут назад
«Пари НН» – «Ростов» – 0:0, онлайн-трансляция. Мохеби, Аджаса, Байрамян и Весино играют
842 минуты назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Астана» уступила «Лозанне», «Арарат-Армения» принимает «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
5сегодня, 16:00Live
«Рубин» принимает «Ростов». Казанцы, приходите поддержать команду на стадионе!
сегодня, 16:00Реклама