Акинфеев о критике от тренера вратарей «Краснодара»: «Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры, ничего. Он прав на сто процентов»

Игорь Акинфеев иронично отреагировал на критику тренера вратарей «Краснодара».

Ранее Михаил Савченко заявил, что голкипер ЦСКА не входит в тройку лучших российских вратарей.

– Недавно твою игру публично разобрал тренер вратарей «Краснодара» Савченко. Читал его интервью?

– Не читал, но видел отрывок про себя.

– Его аргументы, почему ты не входишь в топ-3 голкиперов в России: «Игорь играет на инстинктах. Поймал, отбил – все просто. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Поэтому они сильнее. В чем? Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню. Сафонов великолепно бросает мяч рукой. Акинфеев, например, так не умеет».

– Согласен с ним полностью. Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры. Ничего нет.

Он совершенно прав. На сто процентов, – сказал Акинфеев.

