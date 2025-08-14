Вратарь «Махачкалы» Волк об ужесточении лимита: «Не дураки это обсуждают. Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения – верное решение, значит»

Давид Волк высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.

«Не дураки все это обсуждают и принимают решение. Наверное, это пойдет на пользу.

Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения, значит, это верное решение. Не думаю, что ужесточение лимита создаст проблемы. Надеюсь, будет лучше», – сказал вратарь «Динамо » Махачкала.