Вратарь «Махачкалы» Волк об ужесточении лимита: «Не дураки это обсуждают. Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения – верное решение, значит»
Давид Волк высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.
Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.
«Не дураки все это обсуждают и принимают решение. Наверное, это пойдет на пользу.
Куча людей анализируют ситуацию, собирают мнения, значит, это верное решение. Не думаю, что ужесточение лимита создаст проблемы. Надеюсь, будет лучше», – сказал вратарь «Динамо» Махачкала.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
