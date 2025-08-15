  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ПАОК сыграет с «Риекой» в плей-офф квалификации ЛЕ, «Динамо» Киев – с «Маккаби» Тель Авив, «Брага» – с «Линкольном». Матчи пройдут 21 и 28 августа
2

ПАОК сыграет с «Риекой» в плей-офф квалификации ЛЕ, «Динамо» Киев – с «Маккаби» Тель Авив, «Брага» – с «Линкольном». Матчи пройдут 21 и 28 августа

Определились все участники последнего отборочного этапа Лиги Европы.

По итогам 3-го квалификационного раунда сформированы следующие пары:

«Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Киев

«Шкендия» – «Лудогорец»

«Слован» Братислава – «Янг Бойз»

«Мальме» – «Сигма»

«Панатинаикос» – «Самсунспор»

«Абердин» – ФКСБ

«Лех» – «Генк»

«Мидтьюлланд» – КуПС

«Линкольн» – «Брага»

«Зриньски» – «Утрехт»

«Бранн» – АЕК Ларнака

«Риека» – ПАОК

Первые матчи плей-офф пройдут 21 августа, ответные – 28 августа.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?9914 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛига Европы УЕФА
logoПанатинаикос
logoвысшая лига Польша
logoвысшая лига Северная Македония
logoЛинкольн Гибралтар
logoГенк
logoСамсунспор
logoПАОК
logoвысшая лига Чехия
logoвысшая лига Португалия
logoМидтьюлланд
logoУтрехт
logoвысшая лига Дания
logoДинамо Киев
logoШкендия-79
logoвысшая лига Румыния
logoвысшая лига Гибралтар
logoвысшая лига Шотландия
logoРиека
logoСигма
logoФКСБ
logoвысшая лига Турция
logoЗриньски
logoКуПС
logoвысшая лига Хорватия
logoвысшая лига Нидерланды
logoМаккаби Тель-Авив
logoАЕК Ларнака
logoАбердин
logoвысшая лига Босния и Герцеговина
logoБранн
logoвысшая лига Греция
logoвысшая лига Израиль
logoМальме
logoБрага
logoЯнг Бойз
logoвысшая лига Бельгия
logoвысшая лига Словакия
logoСлован Братислава
logoвысшая лига Швеция
logoвысшая лига Норвегия
logoвысшая лига Финляндия
logoЛудогорец
logoвысшая лига Швейцария
logoвысшая лига Кипр
logoвысшая лига Болгария
logoЛех
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барса» планирует объявить о регистрации Рэшфорда и Гарсии в пятницу
3 минуты назад
Быстров о «Спартаке»: «Возьмите Спаллетти и отдыхайте. Я бы предложил ему 5 млн – он приведет к чемпионству. Станковичу осталось две недели максимум, но хотелось бы, чтобы 1 матч»
1238 минут назад
«Челси» – единственный клуб АПЛ, начинающий сезон без лого основного спонсора на футболках. Лондонцы хотят заключить сделку на 60-65 млн фунтов в год на фоне победы в КЧМ и выхода в ЛЧ
2145 минут назад
Судья Опейкина за прикосновение к ней удалила иранца Мохеби в конце матча «Ростова» с «Пари НН»
84сегодня, 20:43Фото
Мак Аллистер считает, что выиграть АПЛ сложнее, чем ЛЧ: «Чемпионат длится 9 месяцев. Это гребаное убийство – морально, физически, эмоционально. Самый сложный турнир в мире»
22сегодня, 20:22
ЦСКА предложил 12 млн евро за Бельтрана из «Фиорентины». «Спартаку» и «Зениту» форвард тоже нужен (Иван Карпов)
44сегодня, 20:17
В Газе убиты два палестинских игрока, сообщила федерация: «Маттар погиб, ожидая гуманитарную помощь. Алиуа погиб в результате израильского обстрела, нацеленного на палатку журналистов»
34сегодня, 20:07
«Тоттенхэм» готов предложить 45-50 млн фунтов за Эзе. Отступные хавбека «Кристал Пэлас» – 60+7,5 млн
4сегодня, 20:05
«Ньюкасл» начнет штрафовать Исака в случае пропуска матчей. Форвард не хочет даже тренироваться с командой (Daily Mail)
66сегодня, 19:52
Каземиро считает, что Салах должен выиграть «Золотой мяч»: «Он провел самый сбалансированный сезон. Мо – лучший игрок с точки зрения влияния на игру»
26сегодня, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Хиберниан» прошел «Партизан», «Арарат-Армения» проиграл «Спарте», АЕК выбил «Арис» Кокорина
811 минут назадLive
Палмер – самый популярный в Фэнтези АПЛ за день до старта турнира. Салаха нет в топ-5
225 минут назадФэнтези
«Ницца» купила у «Ланса» Абдул-Самеда, которым интересовался ЦСКА, за 2 млн евро. Армейцы не смогли подписать хавбека «из-за геополитической обстановки»
126 минут назадФото
Ришарлисон поддержал Теля: «Ошибки и успехи – часть игры, расизм – нет! Надеюсь, эти люди – если их можно так назвать – будут сурово наказаны!»
652 минуты назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Оздоева и Чалова выбил «Вольфсберг», «Ноа» уступил «Линкольну», «Шахтер» проиграл «Панатинаикосу»
853 минуты назад
«Ренн» купил хавбека «Бреста» Камара за 8 млн евро. Контракт – на 4 года
2сегодня, 20:38Фото
Гибралтарский «Линкольн» сыграет в Лиге Европы или Лиге конференций – он дошел до плей-офф отбора ЛЕ. Клуб выступал в ЛК-2021/22 и проиграл все матчи с общим счетом 2:17
4сегодня, 20:35
Экс-администратор «Химок-2» о долге по зарплате: «Денег катастрофически не хватало, пришлось занимать. Если до октября-ноября работу не найду, надо будет идти в доставку»
4сегодня, 20:24
Владимир Пономарев: «Капитализация нашей страны и футболистов ни к чему хорошему не привела. Раньше зарплаты были одинаковыми, не было распрей и зависти»
17сегодня, 19:51
Глушаков о Федуне: «Выиграл трофей, построил стадион и на хорошей ноте, вовремя ушел из «Спартака». Сейчас убивает, что в клубе нет спартаковцев. Люди непонятно откуда работают»
15сегодня, 19:43