ПАОК сыграет с «Риекой» в плей-офф квалификации ЛЕ, «Динамо» Киев – с «Маккаби» Тель Авив, «Брага» – с «Линкольном». Матчи пройдут 21 и 28 августа
Определились все участники последнего отборочного этапа Лиги Европы.
По итогам 3-го квалификационного раунда сформированы следующие пары:
«Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Киев
«Слован» Братислава – «Янг Бойз»
«Мальме» – «Сигма»
«Панатинаикос» – «Самсунспор»
«Абердин» – ФКСБ
«Лех» – «Генк»
«Мидтьюлланд» – КуПС
«Линкольн» – «Брага»
«Зриньски» – «Утрехт»
«Бранн» – АЕК Ларнака
«Риека» – ПАОК
Первые матчи плей-офф пройдут 21 августа, ответные – 28 августа.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
