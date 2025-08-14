  • Спортс
  «Говорят, что все русские бухают, – в Чехии льют еще хуже, чем мы. Мотор крякнет столько пить». Ефремов об алкоголе
26

Дмитрий Ефремов рассказал об употреблении алкоголя в Чехии.

«Я играл в Чехии. Говорят, что все русские бухают, – там льют еще хуже, чем мы. Водку с Red Bull хлещут так… Я не знаю, мотор крякнет столько пить. Они еще и мешают все: ликер, сливовица – местная самогонка…

А еще говорят, мол, в Европе не бухают. В Чехии собирались всей командой после каждого матча. Неважно, проиграл или выиграл, собирались даже вместе с тренерами. Выпили пива, если захотели, поехали дальше в какой-нибудь бар.

Помню, нас как-то выгнали из бара из-за выходки помощника тренера, который дал официантке по жопе, она пошла жаловаться. Сам тренер ушел, а мы остались. Подошли охранники – и прям за шкирку выбрасывали», – рассказал бывший хавбек ЦСКА, выступающий сейчас за медиафутбольный «СиндЕкат».

Ефремов провел сезон-2015/16 в составе чешского «Слована» на правах аренды из ЦСКА.

