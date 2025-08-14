«Челси» переведет часть бонусов за КЧМ семьям Жоты и его брата. Это совместное решение игроков и клуба

«Челси» направит часть бонусов за победу на клубном ЧМ семье Диогу Жоты.

В финале «синие» разгромили «ПСЖ» со счетом 3:0. За победу клуб получил примерно 114,6 млн долларов.

Как сообщает The Athletic, «Челси » выделил 15,5 млн долларов на премиальный фонд, который будет поровну распределен между футболистами, участвовавшими в турнире. По совместному решению клуба и игроков равная доля будет передана семьям Диогу Жоты и его брата, Андре Тейшейры да Силва.

Размер каждой выплаты превышает 500 тысяч долларов до вычета расходов на конвертацию валюты из долларов США в фунты, а также налогов, социальных отчислений и сопутствующих расходов работодателя.

Напомним, Диогу Жота и Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл » из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.