«Челси» переведет часть бонусов за КЧМ семьям Жоты и его брата. Это совместное решение игроков и клуба
«Челси» направит часть бонусов за победу на клубном ЧМ семье Диогу Жоты.
В финале «синие» разгромили «ПСЖ» со счетом 3:0. За победу клуб получил примерно 114,6 млн долларов.
Как сообщает The Athletic, «Челси» выделил 15,5 млн долларов на премиальный фонд, который будет поровну распределен между футболистами, участвовавшими в турнире. По совместному решению клуба и игроков равная доля будет передана семьям Диогу Жоты и его брата, Андре Тейшейры да Силва.
Размер каждой выплаты превышает 500 тысяч долларов до вычета расходов на конвертацию валюты из долларов США в фунты, а также налогов, социальных отчислений и сопутствующих расходов работодателя.
Напомним, Диогу Жота и Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
