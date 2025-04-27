Кунде перехватил пас Модрича у штрафной «Реала» и забил в экстра-тайме финала Кубка Испании
Перехват паса Луки Модрича привел к голу в ворота «Реала».
На 116-й минуте финала Кубка Испании хавбек «Реала» сделал поперечную передачу в направлении Браима Диаса.
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде перехватил пас и нанес удар из-за пределов штрафной площади – 3:2.
Кубок Испании. Финал. «Барселона» против «Реала». 3:2 – Кунде забил на 116-й! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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