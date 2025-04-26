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«Спартак» – ЦСКА. Угальде, Пьянич, Барко, Абдулкадыров играют. Онлайн-трансляция

«Спартак» принимает ЦСКА в дерби в 26-м туре Мир РПЛ.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Премьер-лига. 26 тур
26 апреля 16:30, Лукойл Арена
Спартак
Первый тайм
0 - 0
-xG-
0′
ЦСКА
Спартак
Максименко, Бабич, Дуарте, Пруцев, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Мартинс Перейра, Бонгонда, Угальде, Довбня, Помазун, Чернов, Рябчук, Абена, Мангаш, Хлусевич, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Медина, Гарсия
Запасные: Игнатов, Медина, Чернов, Мангаш, Хлусевич, Зобнин, Помазун, Рябчук, Абена, Гарсия, Довбня, Литвинов
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Абдулкадыров, Гайич, Файзуллаев, Кисляк, Обляков, Пьянич, Гуарирапа, Койта, Тороп, Круговой, Лукин, Келвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Бандикян, Мусаев, Шуманский, Алеррандро
Запасные: Игнатов, Медина, Чернов, Мангаш, Хлусевич, Зобнин, Помазун, Рябчук, Абена, Гарсия, Довбня, Литвинов
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Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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