Семак после 1:1 с «Динамо»: «Зенит» зависит от лидеров. Когда они играют ярко, мы много создаем. Когда у них это не получается, игра смотрится иначе»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Динамо».
Матч 26-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 1:1.
– Почему Лусиано не вышел в старте?
– Он всю неделю не тренировался, было повреждение.
– Обе команды отказались от высокого прессинга. Почему?
– Потому что обе команды постарались сыграть осторожнее. У «Динамо» это видно и по стартовому составу. Мы в свою очередь забили и отошли [в оборону], хотели использовать пространство. Обе команды старались играть в среднем блоке.
– Как оцените Глушенкова?
– Иногда получается, иногда не получается. Мы зависим от лидеров. Когда они играют ярко, мы много создаем. Когда у них не получается провести матч на высоком для себя уровне, игра смотрится иначе, – сказал Семак.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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