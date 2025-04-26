Семак после 1:1 с «Динамо»: «Зенит» зависит от лидеров. Когда они играют ярко, мы много создаем. Когда у них это не получается, игра смотрится иначе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Динамо».

Матч 26-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 1:1.

– Почему Лусиано не вышел в старте?

– Он всю неделю не тренировался, было повреждение.

– Обе команды отказались от высокого прессинга. Почему?

– Потому что обе команды постарались сыграть осторожнее. У «Динамо » это видно и по стартовому составу. Мы в свою очередь забили и отошли [в оборону], хотели использовать пространство. Обе команды старались играть в среднем блоке.

– Как оцените Глушенкова?

– Иногда получается, иногда не получается. Мы зависим от лидеров. Когда они играют ярко, мы много создаем. Когда у них не получается провести матч на высоком для себя уровне, игра смотрится иначе, – сказал Семак .