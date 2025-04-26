Суперкубок России. «Енисей-СТМ» сыграет со «Стрелой-Ак Барс»
26 апреля «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс» сыграют за Суперкубок России по регби.
Суперкубок России по регби-2025
Санкт-Петербург
26 апреля
Прямая трансляция – на Спортсе’‘
Енисей-СТМ – Стрела-Ак Барс – 16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Ссылка на трансляцию будет добавлена позже.
Как посмотреть регби и не сойти с ума: простой гайд для новичков
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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