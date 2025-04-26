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Суперкубок России. «Енисей-СТМ» сыграет со «Стрелой-Ак Барс»

26 апреля «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс» сыграют за Суперкубок России по регби.

Суперкубок России по регби-2025

Санкт-Петербург

26 апреля

Прямая трансляция – на Спортсе’‘

Енисей-СТМ – Стрела-Ак Барс – 16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Ссылка на трансляцию будет добавлена позже.

Как посмотреть регби и не сойти с ума: простой гайд для новичков

Спортс’’ покажет Пари Чемпионат России-2025 по регби

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoСтрела-Ак Барс
Суперкубок России
logoЕнисей-СТМ
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