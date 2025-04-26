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«Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным в НХЛ

«Каролина» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ.

Это дает ему право играть в плей-офф Кубка Стэнли.

«Мы договорились с его агентами оставить для Алекса открытой возможность сыграть за «Чикаго Вулвс» в какой-то момент. Но поскольку их сезон уже закончился, имеет смысл официально зарегистрировать его контракт в НХЛ, мы с нетерпением ждем его будущего в команде», – приводит слова генменеджера «Каролины» Эрика Тулски журналист Уолт Рафф.

Защитник ранее покинул СКА. В регулярке-2024/25 Александр Никишин провел 61 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 46 (17+29) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Уолта Раффа
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