Ямаль о «Реале»: «Без разницы, забьют они один или два гола. Им не обыграть «Барсу» в этом сезоне»
Ламин Ямаль считает, что «Реалу» не по силам победить «Барселону».
Сегодня каталонцы одолели мадридцев со счетом 3:2 в финале Кубка Испании.
«Я сказал Араухо, что не имеет значения, забьют они нам один или два гола, потому что в этом сезоне им не обыграть нас», – заявил вингер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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