Ямаль о «Реале»: «Без разницы, забьют они один или два гола. Им не обыграть «Барсу» в этом сезоне»

Ламин Ямаль считает, что «Реалу» не по силам победить «Барселону».

Сегодня каталонцы одолели мадридцев со счетом 3:2 в финале Кубка Испании.

«Я сказал Араухо , что не имеет значения, забьют они нам один или два гола, потому что в этом сезоне им не обыграть нас», – заявил вингер «Барселоны».