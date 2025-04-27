Мбаппе впервые забил со штрафного – «Барселоне» после выхода на замену в финале Кубка Испании
Килиан Мбаппе забил «Барселоне» ударом со штрафного.
Нападающий «Реала» вышел на замену сразу после перерыва в финале Кубка Испании.
На 70-й минуте француз нанес точный удар со штрафного: он пробил в левый нижний от себя угол, и мяч от штанги влетел в сетку.
Журналист Педро Мартин сообщает, что Мбаппе впервые забил прямым ударом со штрафного.
Кубок Испании. Финал. «Барселона» против «Реала». 1:1 – Мбаппе забил со штрафного! Онлайн-трансляция
Фанаты «Барсы» сожгли футболку Мбаппе перед финалом Кубка. Болельщики «Реала» пытались сжечь и порвать футболку Ямаля
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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