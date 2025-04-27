Мбаппе впервые забил со штрафного – «Барселоне» после выхода на замену в финале Кубка Испании

Килиан Мбаппе забил «Барселоне» ударом со штрафного.

Нападающий «Реала» вышел на замену сразу после перерыва в финале Кубка Испании.

На 70-й минуте француз нанес точный удар со штрафного: он пробил в левый нижний от себя угол, и мяч от штанги влетел в сетку.

Журналист Педро Мартин сообщает, что Мбаппе впервые забил прямым ударом со штрафного.

Кубок Испании. Финал. «Барселона» против «Реала». 1:1 – Мбаппе забил со штрафного! Онлайн-трансляция

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