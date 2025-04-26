ЦСКА вышел на 3-е место после победы над «Спартаком» и отстает от «Краснодара» на 7 очков, от «Зенита» – на 3. Команда Станковича опустилась на 4-е место
ЦСКА опередил «Спартак» в таблице чемпионата России.
Команда Марко Николича обыграла красно-белых со счетом 2:1 в 26-м туре и обошла их. У армейцев 51 очко, у «Спартака» – 50.
ЦСКА идет на третьем месте в Мир РПЛ. От «Краснодара» он отстает на 7 баллов, от «Зенита» – на 3.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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