ЦСКА вышел на 3-е место после победы над «Спартаком» и отстает от «Краснодара» на 7 очков, от «Зенита» – на 3. Команда Станковича опустилась на 4-е место

ЦСКА опередил «Спартак» в таблице чемпионата России.

Команда Марко Николича обыграла красно-белых со счетом 2:1 в 26-м туре и обошла их. У армейцев 51 очко, у «Спартака » – 50.

ЦСКА идет на третьем месте в Мир РПЛ . От «Краснодара » он отстает на 7 баллов, от «Зенита » – на 3.