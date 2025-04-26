«Спартак» после потери Зобнина пропустил от ЦСКА на 89-й минуте и проиграл 1:2
«Спартак» пропустил решающий гол от ЦСКА после ошибки капитана Романа Зобнина.
На 89-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ Роман Зобнин попытался на фланге обыграть Тамерлана Мусаева, но не смог.
Мяч отскочил за спину полузащитнику красно-белых, он попытался укрыть его корпусом от соперника, но форвард ЦСКА выбил мяч своему партнеру, Рифату Жемалетдинову, а тот прострелил в штрафную. Кристиян Бистрович первым касанием точно пробил по воротам – 2:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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