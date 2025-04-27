UFC on ESPN 66: Пратес проиграл Гэрри, Алискеров нокаутировал Муниза

В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) прошел турнир UFC on ESPN 66. В главном поединке вечера встретились Иэн Гэрри (15-1) и Карлос Пратес (21-7). Гэрри победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Другие бои турнира :

● Энтони Смит (38-22) проиграл Мингиангу Жангу (19-6) техническим нокаутом в первом раунде;

● Гига Чикадзе (15-5) проиграл Давиду Онаме (14-2) единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29);

● Абусупьян Магомедов (28-6-1) победил Мичела Перейру (31-13-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

● Рэнди Браун (20-6) победил Николаса Далби (23-6-1-2) нокаутом во втором раунде;

● Икрам Алискеров (16-2) победил Андре Муниза (24-6) техническим нокаутом в первом раунде.

Гэрри считает себя главным претендентом на пояс: «Бакли не говорит по-английски, Брэди – персонаж фильма «Властелин колец». Всем плевать на них»