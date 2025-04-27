91

UFC on ESPN 66: Пратес проиграл Гэрри, Алискеров нокаутировал Муниза

В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) прошел турнир UFC on ESPN 66. В главном поединке вечера встретились Иэн Гэрри (15-1) и Карлос Пратес (21-7). Гэрри победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Другие бои турнира:

● Энтони Смит (38-22) проиграл Мингиангу Жангу (19-6) техническим нокаутом в первом раунде;

● Гига Чикадзе (15-5) проиграл Давиду Онаме (14-2) единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29);

● Абусупьян Магомедов (28-6-1) победил Мичела Перейру (31-13-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

● Рэнди Браун (20-6) победил Николаса Далби (23-6-1-2) нокаутом во втором раунде;

● Икрам Алискеров (16-2) победил Андре Муниза (24-6) техническим нокаутом в первом раунде.

Гэрри считает себя главным претендентом на пояс: «Бакли не говорит по-английски, Брэди – персонаж фильма «Властелин колец». Всем плевать на них»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoUFC
logoMMA
logoКарлос Пратес
logoИэн Гэрри
logoЭнтони Смит
logoГига Чикадзе
logoИкрам Алискеров
logoUFC on ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гэрри считает себя главным претендентом на пояс: «Бакли не говорит по-английски, Брэди – персонаж фильма «Властелин колец». Всем плевать на них»
525 апреля, 16:05
Взвешивание перед UFC on ESPN 66: Гэрри тяжелее Пратеса, Алискеров перевесил Муниса
25 апреля, 14:55
Шон Брэди: «Гэрри победит Пратеса. Иэн будет бить и убегать»
224 апреля, 13:56
Главные новости
Крис Юбенк-младший победил Конора Бенна на турнире в Лондоне
вчера, 22:10
Дастин Порье: «Макс Холлоуэй – легенда ММА. Мы устроим битву»
5вчера, 18:19
Камару Усман: «Бакли силен. Надеюсь, он хорошо подготовится и мы покажем отличный бой»
2вчера, 16:25
Матеуш Гамрот: «Махачев побьет Топурию, повалит и финиширует»
20вчера, 15:35
Хоакин Бакли: «Когда я нокаутирую Усмана, стану следующим в очереди на титульный бой»
5вчера, 14:29
Макс Холлоуэй: «Для меня честь быть частью последнего танца Порье»
3вчера, 14:19
Исраэль Адесанья: «Соплеменники Перейры молятся за него, у них есть ритуалы. Алекс использует магию»
8вчера, 13:33
Дастин Порье: «Было бы отлично провести прощальный бой без травм. Но я планирую зарубиться с Холлоуэем»
2вчера, 13:06
Джонсон – о завершении карьеры: «Не испытывал энтузиазма по поводу тренировочных лагерей, устал от пресс-конференций»
вчера, 11:38
Теренс Кроуфорд: «Флойд Мейвезер – величайший, он побил бы всех»
8вчера, 10:11
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21