17-летний Ямаль отдал 21 голевую передачу за «Барселону» и Испанию в этом сезоне. У него 2 ассиста в финале Кубка с «Реалом»

Ламин Ямаль сделал 21 голевую передачу в этом сезоне.

Сегодня вингер «Барселоны» ассистировал Педри на 28-й минуте матча с «Реалом» в финале Кубка Испании и Феррану Торресу на 84-й.

В этом турнире Ямаль отметился пятью результативными передачами в пяти играх. В общей сложности в составе «блауграны» и сборной Испании у него 21 ассист в текущем сезоне.

Подробно со статистикой 17-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .