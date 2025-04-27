17-летний Ямаль отдал 21 голевую передачу за «Барселону» и Испанию в этом сезоне. У него 2 ассиста в финале Кубка с «Реалом»
Ламин Ямаль сделал 21 голевую передачу в этом сезоне.
Сегодня вингер «Барселоны» ассистировал Педри на 28-й минуте матча с «Реалом» в финале Кубка Испании и Феррану Торресу на 84-й.
В этом турнире Ямаль отметился пятью результативными передачами в пяти играх. В общей сложности в составе «блауграны» и сборной Испании у него 21 ассист в текущем сезоне.
Подробно со статистикой 17-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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