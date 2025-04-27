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  • Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка – он бросил кусок льда в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе
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Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка – он бросил кусок льда в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе

Антонио Рюдигер получил красную карточку в концовке финала Кубка Испании.

«Барселона» выиграла титул, обыграв «Реал» в финале со счетом 3:2. 

В компенсированной ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. 

Эпизод вызвал негодование Антонио Рюдигера, который к этому моменту уже находился на скамейке. Судья показал защитнику «Реала» красную карточку на 122-й минуте – немец бросил в арбитра какой-то предмет. Marca утверждает, что это был кусок льда.  

Члены тренерского штаба «Реала» удерживали разъяренного Рюдигера после удаления.

Винисиус и Лукас Васкес также высказывали возмущение и активно размахивали руками. 

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoЭрик Гарсия
logoВинисиус Жуниор
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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logoКубок Испании
logoАнтонио Рюдигер
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