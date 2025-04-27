Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка – он бросил кусок льда в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе
Антонио Рюдигер получил красную карточку в концовке финала Кубка Испании.
«Барселона» выиграла титул, обыграв «Реал» в финале со счетом 3:2.
В компенсированной ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии.
Эпизод вызвал негодование Антонио Рюдигера, который к этому моменту уже находился на скамейке. Судья показал защитнику «Реала» красную карточку на 122-й минуте – немец бросил в арбитра какой-то предмет. Marca утверждает, что это был кусок льда.
Члены тренерского штаба «Реала» удерживали разъяренного Рюдигера после удаления.
Винисиус и Лукас Васкес также высказывали возмущение и активно размахивали руками.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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